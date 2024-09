Bucci | Ho un cancro metastatico ma me la sento | Giorgia Meloni mi ha convinto a candidarmi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) Marcoha scelto di accettare la nomina a candidato governatore per il centrodestra, pronto a scendere in campo per tentare di guidare la Liguria rimasta orfana di Giovanni Toti. Senza nascondere, però, i gravi problemi di salute con i quali si trova a fare i conti. Intervistato dal Corriere dell Sera, l’attuale sindaco di Genova (mollerebbe l’incarico in caso di successo alle Regionali) ha infatti spiegato: “Ho appena finito le mie trenta sedute di radioterapia. Ho appena cominciato con l’immunoterapia. Iniezioni di anticorpi monoclonali per i cosiddetti tumori sensibili, una ogni ventuno giorni. Ho mandato alcune mie cellule a un laboratorio in Germania per vedere come reagiscono al farmaco: pare che siano recettive. Insomma, funziona”.