Ascolti tv dell’11 settembre Chi l’ha visto? o I fratelli Corsaro

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 12 settembre 2024) Su Rai 3 ha debuttato la nuova stagione di Chi? che si è scontrato con la nuova fiction, I, andata in onda su Canale 5. La guerra deglitv si fa sempre più cruenta. Rai 1 ha trasmesso in prima visione Il colibrì di Francesca Archibugi, con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante, Benedetta Porcaroli e la partecipazione di Nanni Moretti, tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi, vincitore del Premio Strega. Federica Sciarelli è tornata su Rai 3 con Chi?. Nella prima puntata della nuova stagione si è occupata di Emanuela Orlandi e di quella cassetta fatta ritrovare venticinque giorni dopo la sua scomparsa. Su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova serie con Beppe Fiorello e Paolo Briguglia, I