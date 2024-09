Torna la Fiera della Bellezza in Rinascente

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dopo il successoprima edizione di febbraio 2024,infino al 7 ottobre la mitica Beauty Fair. La manifestazione, dedicata alle novità beauty più coinvolgenti, con counter, master class ed experience accessibili a tutti, è questa volta interamente dedicata al mondo dei profumi. Non a caso è stata ribattezzata Fragrances Edition. 39 i brand coinvolti – da Acqua di Parma ad Atkinsons passando per Culti, Frédéric Malle, Jo Malone, Maison Margiela e chi più ne ha più ne metta – per un totale di 280 tra attivazioni ed eventi in otto negozisul territorio: Milano piazza Duomo, Roma via del Tritone, Torino via Lagrange, Roma piazza Fiume, Palermo via Roma, Catania via Etnea, Cagliari via Roma e Monza Largo Mazzini.