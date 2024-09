Super-piano per salvare la sanità Priorità | liste d’attesa e più medici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Carenza di, primariati vacanti: "Serve un confronto territoriale per risolvere le tante problematiche"., politiche sociali e servizi alla persona sono leribadite dai sindacati di Cgil Cisl e Uil insieme ai pensionati dell’Altotevere che si sono incontrati per predisporre una proposta unitaria da mettere sul tavolo dei Comuni in Altotevere. Tra le note più dolenti, quella legata ai servizi sanitari. Nuove critiche sono piovute sulla scelta di realizzare la Casa di Comunità nella struttura di via Vasari a Città di Castello ritenuta "sbagliata in quanto i locali, pur parzialmente ampliati, sono insufficienti a contenere tutti i servizi e le specializzazioni", si legge nel documento.