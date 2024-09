Sta per aprire Casa Rider Consegnati i locali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Uno spazio di riposo e ristoro dedicato ai ciclo-fattorini che operano a Firenze, spesso stranieri, ma anche uno spazio di ascolto e di confronto per rompere il proprio isolamento. Questa è ‘’, il progetto proposto al Comune da Cgil di Firenze in partenariato con le organizzazioni L’Altrodiritto, Cat, Oxfam, Nosotras attive nella tutela delle persone con background migratorio. "Uno spazio di aggregazione, socializzazione e organizzazione per favorire un confronto tra i, per la rivendicazione di bisogni e diritti". Dopo la delibera della giunta comunale, è stato sottoscritto l’atto di concessione per la consegna deidi via Palmieri 11, in centro a Firenze, in cui nascerÃ: l’obiettivo dei promotori del progetto è di rendere operativo lo spazio entro il prossimo Natale.