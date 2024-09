Samsung Galaxy S25 Ultra | Innovazioni e Design

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 11 settembre 2024)S25, in arrivo nel 2024, si preannuncia come uno smartphone rivoluzionario con novità importanti nel comparto fotocamera, unpiù sottile e un potenziamento delle prestazioni. Dopo il grande successo della serie S24, l’azienda sudcoreana sembra voler puntare ancora più in alto, con un dispositivo che ambisce a consolidare la sua posizione nel segmento premium degli smartphone.sottile Crediti: Ansa – VelvetMagIlS25sarà il modello più sottile di tutta la serie S, con uno spessore di soli 7,8 mm, inferiore rispetto ai suoi predecessori. Questo lo renderà più maneggevole e leggero, senza compromettere la robustezza del dispositivo. Nonostante lo spessore ridotto,è riuscita a mantenere una batteria di 5.000 mAh, come riportato da HDblog.