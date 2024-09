Roma guasto ferroviario paralizza i treni | ritardi di oltre un’ora anche sull’Alta Velocità

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Altra giornata nera in Italia, e in particolare a, per viaggiatori e pendolari quella di mercoledì 11 settembre. Poco prima delle 6.30 di mattina, si è verificato unalla linea ferroviaria tra-Prenestina e-Termini. Il nododella Capitale è così andato in tilt e la circolazione deirisulta fortemente rallentata. Ancora in corso l’intervento del personale tecnico per risolvere il problema.Leggi: Scioperodell’8 e 9 settembre: Italia a rischio paralisi, ecco le fasce garantite Al momento, iAlta, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti.superiori ad, invece, per idell’Altafrae Napoli, ‘dirottati’ temporaneamente sulla linea convenzionale via Cassino.