Qualificazioni Mondiali 2026 | all’Argentina non basta Nico Gonzalez vince la Colombia 2-1

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Seconda sconfitta nel percorso di qualificazione aiper l’Argentina, che conserva il primo posto ma lascia a mani vuote l’Estadio Metropolitano Roberto Melendez di Barranquilla. A conquistare i tre punti è infatti la, che si prende la rivincita dopo la sconfitta nella finale dell’ultima Copa America imponendosi per 2-1 e prolunga la sua incredibile striscia di imbattibilità. Considerando solo i tempi regolamentari, i ragazzi di Lorenzo non perdono da ben 30 partite. HIGHLIGHTS RISULTATI E CLASSIFICA Ad aprire le danze è stato Mosquera, che ha portato in vantaggio i suoi al 25?. Al riposo avanti di un gol, laha subito una doccia gelata al ritorno in campo visto che dopo pochi minutiha siglato la rete dell’1-1, ristabilendo la parità.