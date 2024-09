Piano prevenzione | In ogni Comune il Piano regolatore delle acque in città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Erasmo D’Angelis, già capo della struttura di missione Italiasicura a Palazzo Chigi, poi Autorità del bacino del Tevere, è esperto di rischio idrogeologico. D’Angelis come è possibile chevolta che piove un po’ di più siamo tutti molto preoccupati e andiamo in emergenza? "È possibile perché il regimeprecipitazioni ormai può assumere, come abbiamo visto anche l’altra notte, un carattere “esplosivo” e fa danni. E la frequenza e l’intensità sono spaventose. In Italia, dai 5 eventi meteo estremi15 anni, con tipologia l’alluvione di Firenze del 1966, registrati fino al Novecento, siamo passati negli ultimi anni a oltre 100 in media all’anno, con un aumento vertiginoso di Stati di emergenza, con morti e danni per circa 4 miliardi di euro all’anno. La piana da Campi a Prato è stata allagata due volte in soli 10 mesi.