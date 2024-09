Nuovo massacro narcos in Colombia uccise 5 donne e 7 uomini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Le Forze Militarine hanno confermato questo pomeriggio l'omicidio di 12 persone in una zona rurale del dipartimento di Valle del Cauca, nel sud-ovest del paese sudamericano. Secondo il comandante delle Forze Militarine, Francisco Cubides, la strage sarebbe stata provocata da una disputa interna alle dissidenze delle Farc per la gestione del narcotraffico. A detta di Leonardo González, direttore di Indepaz, organizzazione che monitora il conflitto armato in, "nel villaggio di La Sagrada Familia, una zona rurale del comune di López de Micay del dipartimento del Cauca, è avvenuto undove sono statee 7, che stavano chiacchierando in un luogo pubblico quando è apparso un gruppo armato che ha compiuto la strage".