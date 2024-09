Nuovo Centro Sportivo Napoli arriva l’annuncio | Ieri i primi sopralluoghi De Laurentiis vuole…

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 11 settembre 2024) In casasi continua a lavorare al. Il presidente Deha le idee molto chiare a riguardo. Ildi Aurelio Desi prepara ad uninvestimento. Da diversi mesi ormai è presente nelle idee del presidente la costruzione di un. Il patron vorrebbe allontanarsi definitivamente da Castel Volturno per costruire unimpianto all’avanguardia. La missione, però, non è affatto semplice. Infatti, prima di procedere serve trovare un luogo adatto per tale costruzione. Nelle ultime ore, però, sarebbe emersa una zona ideale. Si tratta del comune di Afragola, del quale si è già parlato a lungo negli ultimi mesi. Da parte di Aurelio Deci sarebbe tutta la buona volontà di costruire nella zona sopracitata. Non a caso, il sindaco Antonio Pannone ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo.