Non ce l’ha fatta Tristezza per la morte di Eleonora | Grazie di tutto sei stata unica

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “Addio a una grande italiana perbene”. Lutto atroce per tutti gli amanti degli animali. Molti di loro avranno probabilmente sentito parlare diZanon, la fondatrice de “l’Arcobaleno di Nuvola”, una casa famiglia nata a Pennabilli, in provincia di Rimini, per accogliere cani anziani, disabili e malati. Il motto di questa organizzazione era semplice quanto meraviglioso: “Nessuno deve morire da solo” e proprio questo si impegnavano e si impegnano ancora a fare i volontari. >> Addio a Clio Maria Bittoni, vedova di Giorgio Napolitano E ad andarsene stavolta, è proprio colei che questa idea l’aveva avuta per prima.è stat sconfitta da un terribile tumore che non le ha lasciato scampo. La Zanon era ricoverata da tempo all’hospice dell’ospedale Infermi di Rimini.aveva 51 anni e in tanti fanno fatica ad accettare la sua