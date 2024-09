Movibus cambia senza informare il Comune

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Brutta notizia per i pendolari di Lainate: il 31 agostoha comunicato lo spostamento dal capolinea della linea Z617 Milano-Lainate, da Lampugnano a Molino Dorino e la soppressione della fermata "Piazza ai laghi - uscita autostrada" a partire da domani. Con ultima corsa da Molino Dorino alle 20 e ben quattro fermate in più di metropolitana per i pendolari lainatesi, all’andata e al ritorno. Ma non solo.ha scelto di comunicare all’utenza la decisione con cartelli affissi alle fermate, sul sito dell’azienda di trasporti, ma si è dimenticata diil. "Una scelta inaccettabile, questa linea è l’unico collegamento da Lainate a Milano per studenti, lavoratori che ogni giorno devono raggiungere il capoluogo - dichiara il sindaco Alberto Landonio -, lo spostamento del capolinea e il fatto che l’ultima corsa sarà alle 20 creerà molti disagi.