Miracolo Berrettini | non lo sa neppure Sinner

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Matteo, quello che è accaduto è per certi versiso. Il racconto del romano mette i brividi a tutti, pure a Jannik. È altamente probabile che Janniknon ne abbia la più pallida idea. Che non sappia di avere avuto un ruolo tanto importante. Matteo, però, ha voluto che lo sapesse. Ed è per questo che, nelle scorse ore, ne ha parlato con la stampa, rivelando un dettaglio del tutto inaspettato che la dice lunga sull’influenza positiva che l’altoatesino ha avuto sul romano. Matteoha speso delle parole bellissime per l’amico(LaPresse) – Ilveggente.itSe, un tempo, era il finalista di Wimbledon ad ispirare il neo campione di New York, adesso è l’erbivoro doc ad aver trovato nel suo connazionale un punto di riferimento indissolubile.