LIVE Bolelli Vavassori-Matos Melo 7-6 2-3 Italia-Brasile 2-0 Coppa Davis 2024 in DIRETTA | brasiliani avanti senza break

30-30 Spettacolare risposta di rovescio vincente di. 30-15 Di un soffio lunga la risposta di dritto di Simone. 15-15 Comoda volèe di rovescio didopo il servizio esterno del compagno. 0-15 Stupenda risposta con il dritto in allungo di. 3-3 Game. BOOM! Bordata con il dritto centrale di, che si esalta. 40-15 Scaricosu questa risposta di dritto. 30-15 Scappa via il dritto incrociato in avanzamento di Andrea. 30-0 Solido smash in uscita dal servizio di. 15-0 Cos'ha sbagliato! Errore clamoroso ad un passo dalla rete del veterano brasiliano, che se la ride. 3-2 Game. A metà rete la risposta di dritto di Andrea.