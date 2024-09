Libri in uscita Fuori di testa di Gianfranco Pasquino

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set. (askanews) – “Caro Diario, è giunto il momento di fare outing. Con l’aiuto della ‘mia’ scienza politica – cioè di quello che ho studiato e imparato dai maestri, in Italia Norberto Bobbio e Giovanni Sartori – è possibile illuminare i problemi, suggerire come affrontarli, indicarne alcune soluzioni auspicabili e praticabili. Meglio ancora se lo si fa con ironia e, talvolta, con meritato sarcasmo nei confronti dei presuntuosi e dei vanitosi che da opinionisti popolano i mass media, dalle redazioni dei giornali ai salotti televisivi, senza contraddittorio”. In libreria dal 20 settembre, per la collana Montesquieu, ecco un testo sorprendente del noto scienziato politico. Un’opera inusuale da parte di un “intellettuale praticante”, autore prolifico e mai banale.