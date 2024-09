L’estate settembrina | un ritorno del caldo con l’anticiclone africano

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Con l’arrivo di settembre, molti si aspettano un calo delle temperature e l’inizio della stagione autunnale. Tuttavia, il clima italiano ci sorprende ancora una volta con il fenomeno del, un periodo in cui le temperature tornano a salire grazie aldel. Estate, foto Ansa – VelvetMagCos’èè un fenomeno meteorologico che si verifica ogni anno in questo mese, quando le temperature, dopo aver iniziato a calare, risalgono improvvisamente. Ciò è dovuto alla presenza di un anticiclone, in questo caso, che porta masse d’aria calda sul Mediterraneo, provocando un aumento delle temperature ben oltre la media stagionale.