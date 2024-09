I fratelli Corsaro su Canale 5 | quante puntate sono cast e trama

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Da mercoledì 11 settembre 2024, andrà in onda in prima serata su5, a partire dalle ore 21.30, la miniserie I. Con la regia di Francesco Miccichè, i protagonistiGiuseppe Fiorello e Paolo Briguglia che vestono i panni di un giornalista e un avvocato di Palermo. Di puntata in puntata i duesaranno chiamati a risolvere complessi casi criminali, proprio come accade nei romanzi dello scrittore e giornalista siciliano Salvo Toscano ai quali la miniserie è ispirata. Qui di seguito tutto quello che c’è da sapere sulla serie Iè una miniserie ispirata ai romanzi di Salvo Toscano. La storia ruota attorno aiFabrizio e Roberto: il primo è un giornalista di cronaca nera dal carattere impulsivo e libertino, mentre Roberto è un avvocato penalista più posato e serio.