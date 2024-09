ESCLUSIVA IN ? Ag Palacios | Ha messo l’Inter davanti a tutto! Grati ad Ausilio Zanetti sempre disponibile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Francisco Hernandez, agente di Tomas, ragazzo argentino arrivato alall’ultimo giorno di calciomercato, ha parlato insu Inter-News.it. Tanta carne al fuoco e diversi temi trattati. La trattativa ha avuto qualche piccolo rallentamento dovuto a questioni prevalentemente burocratiche. Come ha vissutoquesti momenti? Sono stati momenti duri, ma fanno parte della professione, è un’esperienza in più, che, grazie a Dio, ha avuto un lieto fine. Sicuramente Tomas hacontinuato ad allenarsi duramente e con molta fiducia chesarebbe andato per il verso giusto.