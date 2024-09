Diaco riparte col piede giusto per ‘BellaMà’ share in crescita rispetto a esordio 2023

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) (Adnkronos) – Pierluigicol. Su Rai2 il debutto del suo BellaMa’, giunto alla terza stagione, in onda da lunedì 9 settembre ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17.00, ha avuto infatti un ascolto medio di 453.000 telespettatori, registrando il 5.5% di. L’segna un +0,1%alla prima puntata della scorsa stagione e 8000 telespettatori in più (l’anno scorso ottenne un ascolto di 445mila telespettatori e unodel 5,4%). Il picco di ascolti si è avuto alle 16.50, con l’8% die 616mila spettatori in ascolto. Unanza dunque, quella di, nel segno del consolidamento del format, che certifica la sfida vinta dall’esperimento del programma che ha come fil rouge la ricerca di un trait d’union tra la Generazione Z, ovvero i giovani con età compresa tra i 18 e i 25 anni, e i boomer, cioè gli over 55.