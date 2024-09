Coppa Davis 2024 | Machac si ritira contro Alcaraz cosa succede con le scommesse

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Niente da fare per Tomas, che dopo aver vinto il primo setCarlosnella sfida ditra Repubblica Ceca e Spagna, durante il secondo set, perso nettamente, ha avvertito continue fitte alle gambe: sembravano crampi, invece deve trattarsi di qualdi più, perché il tennista ceco ha deciso dirsi prima di giocare il terzo set. Andiamo allora a scoprirecon lein questa circostanza.SICON LEPer quanto riguarda le, dal momento che si sono conclusi i primi due set, la quota suvincente viene pagata regolarmente, come se avesse vinto sul campo. Allo stesso modo, viene data come esito perdente la quota suvincente.