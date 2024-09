Concita De Gregorio | Maria Rosaria Boccia mi ha detto che non era l’amante di Sangiuliano

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 11 settembre 2024)ora nega di essere statadell’allora ministro della Cultura Gennaro. Lo riferisce la giornalistaDe, che ha parlato con la donna prima della trasmissione tv È sempre Cartabianca, doveavrebbe dovuto rilasciare un’intervista che poi ha preferito rinviare all’ultimo momento.haa me un quarto d’ora fa che lei non ha avuto una relazione né sessuale né sentimentale, ma solo di tipo affettivo, con il ministro”, ha riferito durante la puntata De, firma del quotidiano La Repubblica. “Lo dico perché magari lo dirà nei prossimi giorni”, ha aggiunto la giornalista. “Le ho chiesto se si sente comoda” nella definizione di “amante”, ha spiegato De“e lei ha risposto: io non sono l’ex amante del ministro”.