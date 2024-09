Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Lhasa, 11 set – (Xinhua) – L’abitante di un villaggio tibetano utilizza un macchinario tradizionale per tessere il, un tipo di tessuto di lana tibetana, in un laboratoriocontea di Gyangze, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello, il 3 settembre 2024. Ile’ un tessuto di lana tradizionale e il materiale principale che i tibetani usano per confezionare i vestiti. Con il sostegno di un programma di assistenza all’abbinamento, l’delnella contea e’ stata rivitalizzata. A luglio qui e’ stato aperto un laboratorio dicon il sostegno di Shanghai, che offre opportunita’ di lavoro alle donne locali e migliora le loro condizioni di vita. (Xin) Agenzia Xinhua