Bennacer infortunio più grave del previsto! Salta anche Inter-Milan

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’di Ismaelrischia di essere più lungo del. Ilnon avrà a disposizione il centrocampista non solo per il derby, maper i prossimi mesi.– Ismaelaveva risposto come di consueto alla chiamata dell’Algeria durante l’ultima pausa per le Nazionali, ma il centrocampista che alla fine è rimasto durante l’ultima sessione di mercato, ha anticipato il rientro ao a causa di un. A una settimana dal suo, ilha comunicato le sue condizioni fisiche: «Gli esami a cui è stato sottoposto oggihanno confermato una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Fra una settimana verrà effettuata una rivalutazione specialistica al fine di definire il trattamento migliore per il pieno recupero funzionale».