Ancona derby e congedo dal Del Conero arriva il Castelfidardo a caccia di punti salvezza

Ancona – Dorici per tenersi stretto il quinto posto, biancoverdi per mettere in cassaforte la permanenza nella categoria. derby all’insegna della necessità di fare punti quello tra Ancona e Castelfidardo, per l’ultima apparizione del Cavaliere Armato tra le mura amiche in questa stagione 2024/25. Anconatoday.it - Ancona, derby e congedo dal "Del Conero": arriva il Castelfidardo a caccia di punti salvezza Leggi su Anconatoday.it – Dorici per tenersi stretto il quinto posto, biancoverdi per mettere in cassaforte la permanenza nella categoria.all’insegna della necessità di farequello tra, per l’ultima apparizione del Cavaliere Armato tra le mura amiche in questa stagione 2024/25.

