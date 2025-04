Morta nella notte la 17enne travolta nella stazione di Greco Pirelli attraversava i binari con un monopattino

nella notte di ieri, pochi minuti prima delle 22:20, una ragazza di 17 anni di origini filippine è stata travolta alla stazione milanese di Greco Pirelli. A travolgerla l'arrivo di treno regionale Trenord, il numero '25081' che proveniva da Chiasso. Il convoglio era diretto alla stazione di Porta Garibaldi di Milano. Sotto shock la comunità filippina della città meneghina.17enne travolta alla stazione di Greco PirelliAncora non sono chiare le dinamiche precise dell'incidente, ma stando a una prima ricostruzione della Polizia ferroviaria la ragazza stava attraversando i binari con un monopattino, mentre sopraggiungeva il convoglio che lei apparentemente sembra non aver visto. Di contro, il macchinista non è riuscito a evitare l'impatto. Sono immediatamente giunti i soccorsi, insieme agli agenti della polizia ferroviaria, i vigili del fuoco del comando Messina e il personale sanitario dell'Agenzia regionale di emergenza urgenza.

