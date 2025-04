La sorella di Freddie Mercury ha ricomprato i cimeli del fratello per un valore di tre milioni e mezzo di euro

Freddie Mercury, ha messo all’asta su Sotheby’s vestiti, accessori e cimeli di vario tipo appartenenti all’artista, scomparso nel 1991. «Volevo chiudere questo capitolo della mia vita», ha dichiarato alla stampa; la rockstar britannica le aveva intestato una consistente fetta dei propri beni, tra cui una quota dei diritti delle canzoni dei Queen, venduti lo scorso anno per un miliardo di sterline.Tra i beni da lei ereditati, c’è un anche un manoscritto di Bohemian Rhapsody, che svela come il nome origonale del brano fosse Mongolian Rhapsody. In totale, all’asta sono stati raccolti circa cinquanta milioni di euro, molti dei quali andranno in beneficenza. La sorella di Freddie Mercury interviene all’asta organizzata da Mary Austin Kashmira Bulsara, sorella di Freddie Mercury Come riportato dal quotidiano The Sun, tra i principali compratori dell’evento, chiamato Freddie Mercury: A World of His Own ha spiccato Kashmira Bulsara, la sorella settantatreenne di Freddie. Metropolitanmagazine.it - La sorella di Freddie Mercury ha ricomprato i cimeli del fratello per un valore di tre milioni e mezzo di euro Leggi su Metropolitanmagazine.it Circa due anni fa Mary Austin, ex partner e amica del cantante, ha messo all’asta su Sotheby’s vestiti, accessori edi vario tipo appartenenti all’artista, scomparso nel 1991. «Volevo chiudere questo capitolo della mia vita», ha dichiarato alla stampa; la rockstar britannica le aveva intestato una consistente fetta dei propri beni, tra cui una quota dei diritti delle canzoni dei Queen, venduti lo scorso anno per un miliardo di sterline.Tra i beni da lei ereditati, c’è un anche un manoscritto di Bohemian Rhapsody, che svela come il nome origonale del brano fosse Mongolian Rhapsody. In totale, all’asta sono stati raccolti circa cinquantadi, molti dei quali andranno in beneficenza. Ladiinterviene all’asta organizzata da Mary Austin Kashmira Bulsara,diCome riportato dal quotidiano The Sun, tra i principali compratori dell’evento, chiamato: A World of His Own ha spiccato Kashmira Bulsara, lasettantatreenne di

Cosa riportano altre fonti

Freddie Mercury lite per l’eredità: sua sorella ha comprato di nascosto i suoi cimeli - E' emersa una storia molto complessa sull'eredità di Freddie Mercury: pare che sua sorella di nascosto abbia acquistato i cimeli del fratello che erano stati messi all'asta dalla sua ex, Mary Austin L'articolo Freddie Mercury lite per l’eredità: sua sorella ha comprato di nascosto i suoi cimeli proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

La guerra silenziosa per l’eredità di Freddie Mercury: la sorella ricompra di nascosto i cimeli messi all’asta dalla fidanzata - Non accenna a smaterializzarsi il mito di Freddie Mercury, frontman dei Queen, nonostante la sua morte sia lontana decenni nel passato (novembre 1991). Un personaggio talmente iconico da riuscire ancora oggi a creare diatribe. L’ultima è quella tra la famiglia dell’artista e Mary Austin, ex fidanzata e poi amica fedele, la più importante, quella che Mercury volle accanto in ogni modo possibile per tutta la vita, letteralmente fino all’ultimo respiro. 🔗open.online

Freddie Mercury all’asta: la sorella recupera per quasi 3 milioni di euro alcuni dei cimeli che erano stati venduti dall’ex fidanzata. Si riapre la faida dell’eredità - Si riaccende il tema del patrimonio prezioso e immenso di Freddie Mercury. La sorella dell’artista Kashmira Bulsara (il vero nome del cantautore era Farrokh Bulsara, ndr) per la cifra di quasi 3 milioni di euro ha ricomprato alcuni dei cimeli che sono stati venduti nel 2023 alla casa d’aste Sotheby’s a Londra. In quell’occasione sono stati raccolti 41.800 pezzi di casa Mercury ereditati dall’amica ed ex fidanzata di Freddie, Mary Austin e poi messi all’asta in sei occasioni. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

La sorella di Freddie Mercury ricompra i cimeli del cantante: erano stati messi all’asta dalla storica fidanzata Mary Austin; “L’amore non si vende”: la sorella di Freddie Mercury ricompra i suoi ricordi all’asta; La sorella di Freddie Mercury avrebbe speso tre milioni e mezzo di euro per comprare all’asta i cimeli del fratello; Freddie Mercury, faida familiare per l’eredità tra l’ex fidanzata e la sorella del leader dei Queen. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Freddie Mercury, la sorella Kashmira spende 3 milioni di sterline per riacquistare i suoi cimeli all’asta - Kashmira, la sorella di Freddy Mercury, ha speso 3 milioni di sterline per riacquistare all'asta gli oggetti del cantante dei Queen ... 🔗abruzzo.cityrumors.it

La sorella di Freddie Mercury avrebbe speso tre milioni e mezzo di euro per comprare all’asta i cimeli del fratello - Erano stati messi in vendita dall’amica ed ex del rocker Mary Austin. Kashmira Bulsara li ha comprati senza farglielo sapere ... 🔗rollingstone.it

Freddy Mercury, la sorella spende 3 milioni e mezzo di euro per ricomprare gli oggetti del fratello, messi all'asta dalla ex fidanzata - Fra gli oggetti «riportati a casa» dalla 73enne sorella della star, un jukebox Wurlitzer, un gilet di Freddie con i ritratti dei suoi sei adorati gatti ... 🔗corriere.it