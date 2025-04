Comunali Taranto depositate le liste sette candidati sindaco

depositate all’Ufficio elettorale del Comune di Taranto le liste a supporto di 7 candidati alla carica di sindaco per le elezioni amministrative a a Taranto. Una di queste, presenta con qualche minuto di ritardo, sarà probabilmente esclusa. Ora la documentazione passa dalle verifiche da parte della Commissione elettorale che dovrà vagliare i requisiti ed esprimersi su eventuali irregolarità o ritardi nella presentazione. Le elezioni si terranno domenica 25 e lunedì 26 maggio, con eventuale ballottaggio previsto per domenica 8 e lunedì 9 giugno.;A Taranto si torna a votare dopo lo scioglimento anticipato del consiglio comunale determinato dalle dimissioni contestuali di 17 consiglieri su 32 (a cui se ne sono aggiunti successivamente altri due) con la caduta dell’amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci. Tarantinitime.it - Comunali Taranto, depositate le liste, sette candidati sindaco Leggi su Tarantinitime.it Tarantini Time QuotidianoSono stateall’Ufficio elettorale del Comune dilea supporto di 7alla carica diper le elezioni amministrative a a. Una di queste, presenta con qualche minuto di ritardo, sarà probabilmente esclusa. Ora la documentazione passa dalle verifiche da parte della Commissione elettorale che dovrà vagliare i requisiti ed esprimersi su eventuali irregolarità o ritardi nella presentazione. Le elezioni si terranno domenica 25 e lunedì 26 maggio, con eventuale ballottaggio previsto per domenica 8 e lunedì 9 giugno.;Asi torna a votare dopo lo scioglimento anticipato del consiglio comunale determinato dalle dimissioni contestuali di 17 consiglieri su 32 (a cui se ne sono aggiunti successivamente altri due) con la caduta dell’amministrazione guidata dalRinaldo Melucci.

