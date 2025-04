Il piano di Trump e il contropiano di Zelensky per la pace in Ucraina di cosa hanno parlato a San Pietro

Zelensky e Donald Trump si sono incontrati per un breve ma significativo confronto diplomatico. Sul tavolo, una nuova proposta di pace Ucraina che sfiderebbe le concessioni richieste da Mosca e aprirebbe a un coinvolgimento europeo e statunitense nella sicurezza regionale. Leggi su Fanpage.it A Roma, prima dei solenni funerali di Papa Francesco, Volodymyre Donaldsi sono incontrati per un breve ma significativo confronto diplomatico. Sul tavolo, una nuova proposta diche sfiderebbe le concessioni richieste da Mosca e aprirebbe a un coinvolgimento europeo e statunitense nella sicurezza regionale.

