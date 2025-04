Viviano L’Inter soffre il Milan Partita non da 0 3 ma i rossoneri…

Viviano ha parlato del Milan dopo la vittoria nelle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter Pianetamilan.it - Viviano: “L’Inter soffre il Milan. Partita non da 0-3, ma i rossoneri…” Leggi su Pianetamilan.it Intervenuto a Tv Play, Emilianoha parlato deldopo la vittoria nelle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter

Politano e Lukaku stendono il Milan: il Napoli soffre nel finale ma risponde all’Inter - Da pochi istanti si è chiusa la gara del ‘Maradona’: successo convincente degli uomini di Conte, che battono i rossoneri 2-1 Prova di forza da parte del Napoli. Rispondendo subito all’Inter, gli Azzurri regolano il Milan per 2-1: alle reti iniziali di Politano e Lukaku ha provato a rispondere il sigillo di Jovic con i rossoneri, però, che non sono riusciti a completare la rimonta. Politano e Lukaku stendono il Milan: il Napoli soffre nel finale ma risponde all’Inter (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

L’Inter soffre nel finale ma batte l’Udinese 2-1 - MILANO (ITALPRESS) – Vittoria fondamentale per l’Inter che batte 2-1 l’Udinese. Decisive le reti di Frattesi e Arnautovic nella prima frazione, Solet ha provato a riaprire la gara, ma non è bastato ai bianconeri per trovare il pareggio. Sommer è stato decisivo nel finale. Successo numero 20 in stagione per la squadra di Simone Inzaghi: espulso alla fine per proteste: ora i nerazzurri sono a +6 sul Napoli, in attesa della sfida tra i partenopei e il Milan di questa sera. 🔗ildenaro.it

Caressa consiglia l’Inter: «Il Bayern Monaco soffre quella cosa, ho guardato i loro numeri in Bundesliga e vi posso dire che…» - di RedazioneIl noto giornalista e telecronista Fabio Caressa ha voluto dire la sua sulla doppia sfida dell’Inter in Champions League contro il Bayern Monaco Intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay nel corso del programma Deejay Football Club, il noto giornalista e telecronista Fabio Caressa si proietta sulla doppia sfida che spetterà l’Inter per i Quarti di Finale di Champions League contro il Bayern Monaco di Vincent Kompany. 🔗internews24.com

Perché l'Inter soffre tanto il Milan: Inzaghi non sa mai cosa aspettarsi. Ora è vietato sbagliare - Conceicao si è guadagnato la possibilità di portare a casa due trofei, l'Inter non perdeva due partite di fila da due anni. Il contagio va interrotto con la Roma ... 🔗corriere.it

Gds – Dalla “stella in faccia” all’incubo di quest’anno, perché l’Inter soffre i derby - In un anno il dominio cittadino tra Milan e Inter si è completamente ribaltato. Una stagione fa lo scudetto in faccia ai rossoneri ... 🔗fcinter1908.it

Viviano: “La Fiorentina ha le sue chance contro il Milan. Maignan o De Gea? Meglio lo spagnolo” - L’ex portiere viola, Emiliano Viviano ... Milan a San Siro. Queste le sue parole: “Fiorentina favorita? Io non la vedo così, il Milan è sempre il Milan, perché ha una rosa migliore dopo l ... 🔗msn.com