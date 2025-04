Vela Benini Floriani vince la Semaine Olympique Française Sul podio anche Ugolini Giubilei e Ferrari Dubbini

Semaine Olympique Française 2025, edizione numero 56 della prestigiosa regata internazionale valevole come seconda tappa stagionale del nuovo circuito mondiale di Vela olimpica.Al termine di una settimana vissuta da protagonista, Chiara Benini Floriani ha completato l’opera salendo sul gradino più alto del podio nel singolo femminile ILCA 6 e conquistando così la prima grande vittoria internazionale della carriera a livello senior. La 23enne gardesana, quinta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ha battuto la rivale statunitense Charlotte Rose (settima oggi) chiudendo la Medal Race in quarta piazza e resistendo così al recupero della belga Emma Plasschaert (prima in Medal) e della danese Anna Munch (seconda), che hanno completato la top3 finale rispettivamente a 2 e 5 punti dall’azzurra. Oasport.it - Vela, Benini Floriani vince la Semaine Olympique Française! Sul podio anche Ugolini-Giubilei e Ferrari-Dubbini Leggi su Oasport.it Dopo la meravigliosa impresa di Riccardo Pianosi, che ha battuto ieri in finale il fenomeno singaporiano Max Maeder trionfando nel Kite, arrivano altre ottime notizie da Hyeres per l’Italia nell’ultima giornata della2025, edizione numero 56 della prestigiosa regata internazionale valevole come seconda tappa stagionale del nuovo circuito mondiale diolimpica.Al termine di una settimana vissuta da protagonista, Chiaraha completato l’opera salendo sul gradino più alto delnel singolo femminile ILCA 6 e conquistando così la prima grande vittoria internazionale della carriera a livello senior. La 23enne gardesana, quinta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ha battuto la rivale statunitense Charlotte Rose (settima oggi) chiudendo la Medal Race in quarta piazza e resistendo così al recupero della belga Emma Plasschaert (prima in Medal) e della danese Anna Munch (seconda), che hanno completato la top3 finale rispettivamente a 2 e 5 punti dall’azzurra.

