Shock negli Stati Uniti il figlio della vicedirettrice CIA è morto combattendo per la Russia

figlio del suo vicedirettore nella guerra in Ucraina . In precedenza, la pubblicazione russa ' Important Stories ' (dichiarata «agente straniero» da Mosca) aveva riferito che Michael Gloss , figlio di una vicedirettrice della Cia , Julian Gallina (Gloss) , si era arruolato nell’esercito russo ed era morto nella. Feedpress.me - Shock negli Stati Uniti: il figlio della vicedirettrice CIA è morto combattendo per la Russia Leggi su Feedpress.me La Cia , l’Agenzia di intelligence esterna degli Usa , ha confermato la morte deldel suo vicedirettore nella guerra in Ucraina . In precedenza, la pubblicazione russa ' Important Stories ' (dichiarata «agente straniero» da Mosca) aveva riferito che Michael Gloss ,di unaCia , Julian Gallina (Gloss) , si era arruolato nell’esercito russo ed eranella.

Su altri siti se ne discute

Meloni-Trump, cosa cambia per l’Italia: compreremo più gas dagli Stati Uniti - La premier Giorgia Meloni ha incontrato Donald Trump a Washington nella giornata di ieri, in un vertice che ha consolidato la sintonia personale e politica tra i due leader. Trump ha elogiato Meloni definendola “una persona fantastica” e sostenendo che l’Italia potrà essere il miglior alleato degli Stati Uniti finché Meloni resterà al governo?. Dal canto suo, la premier ha ringraziato Trump per aver accettato l’invito a visitare ufficialmente Roma e incontrare in quell’occasione anche i vertici dell’Unione Europea?. 🔗quifinanza.it

Le merci cinesi penalizzate al 54%. «Bullismo unilaterale» degli Stati uniti - Il giorno della liberazione assomiglia a una condanna, in Asia. I dazi di Donald Trump colpiscono indiscriminatamente tutti, da quelli che Washington vede come nemici a quelli che ha sempre […] The post Le merci cinesi penalizzate al 54%. «Bullismo unilaterale» degli Stati uniti first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Sumy, cosa cambia ora tra Russia e Stati Uniti? Il bluff di Putin con la stretta di mano a Witkoff (prima dei missili sull'Ucraina) - C?è un?immagine che racconta l?ambiguità di questo momento geopolitico: Vladimir Putin che stringe la mano a Steve Witkoff, l?emissario di Trump, venerdì... 🔗ilmessaggero.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Shock negli Stati Uniti: il figlio della vicedirettrice CIA è morto combattendo per la Russia; L'attacco di Viganò nel giorno della morte di papa Francesco: Renderà conto dei suoi crimini; Texas, l’intervista shock ai genitori della bimba morta di morbillo: “Non vi vaccinate”; Paola Caruso in ospedale con il figlio a Natale, il viaggio negli Usa per aiutare il piccolo Michele. 🔗Ne parlano su altre fonti

Shock negli Stati Uniti: il figlio della vicedirettrice CIA è morto combattendo per la Russia - La Cia, l’Agenzia di intelligence esterna degli Usa, ha confermato la morte del figlio del suo vicedirettore nella guerra in Ucraina. In precedenza, la pubblicazione russa 'Important Stories' (dichiar ... 🔗msn.com

madre italiana riporta in italia il figlio portato via dall’ex compagno negli stati uniti dopo 82 giorni - L’ex compagno del bambino, durante un soggiorno negli Stati Uniti, ha portato via il piccolo senza consenso ... mobilitando associazioni impegnate nella tutela dei diritti dei figli sottratti. L’ampio ... 🔗gaeta.it

Tempeste e tornado negli Stati Uniti, almeno 7 morti - Almeno sette persone sono morte a causa di violente tempeste e tornado nelle zone centrali e meridionali degli Stati Uniti ... un padre e una figlia sono rimasti uccisi nella contea di Fayette ... 🔗ansa.it