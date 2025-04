Ruba in una pasticceria arrestato ladro seriale

La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 61 anni perché ritenuto presunto responsabile dei reati di furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Il personale della Squadra Volante è intervenuto questa notte nei pressi di una pasticceria ubicata nel centro cittadino, dove era stato segnalato un furto con l'effrazione della porta d'ingresso. Alla presenza del titolare della pasticceria, i poliziotti hanno constatato prima il furto del denaro contenuto nel registratore di cassa ed poi hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza interno riconoscendo la stessa persona che nel mese scorso si sarebbe reso responsabile di almeno altre sei furti simili sempre in danno di bar e pasticcerie. Le ricerche del presunto ladro sono durate qualche ora.

