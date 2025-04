Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 26 aprile al 2 maggio 2025: Cruz e Alonso, matrimonio in crisi

Cosa ci attende nelle prossime puntate Lain onda nella settimana dal 26al 2? Al centro dei riflettori troveremo il rapporto tra, messo in seria difficoltà dalla rivelazione della marchesa.LadistruttaDopo aver affrontatoe avergli detto che tra loro è finita,è distrutta. Ma nessuno sembra accorgersi del suo stato emotivo, neppure Manuel, impegnato con Jana ad aiutare e proteggere Pia. La donna che ha dovuto fingersi morta per sfuggire alla vendetta di Gregorio intanto, non può fare a meno di notare quegli sguardi d’intesa che Jana e il marchesino si scambiano e non tarda ad accorgersi che tra loro c’è del tenero.Pia afferma di essere favorevole alla loro relazione, mentre Romulo non può evitare di mettere in guardia la giovane sulle possibili conseguenze della sua relazione con Manuel, spingendola a sfogarsi con Maria.