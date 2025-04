MotoGP GP Spagna 2025 le pagelle della Sprint Marquez sembra giocare Bagnaia annaspa

Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale. Sul circuito di Jerez Marc Marquez si è dimostrato ancora una volta imbattibile nelle gare del sabato, conquistando la quinta vittoria consecutiva in una Sprint Race ed eguagliando la striscia di Jorge Martin nel 2023. Alex Marquez, con la sua Ducati del team Gresini, si deve nuovamente accontentare di un secondo posto, a 1 secondo dal fratello.Francesco Bagnaia chiude la sua gara sul podio a circa 3 secondi dal suo compagno di squadra, da inizio stagione irraggiungibile. Quarta posizione per un ottimo Franco Morbidelli (VR46 Racing Team) con un distacco dalla testa di 3.720. Fabio Quartararo, partito dalla prima casella con la sua Yamaha, dopo pochi giri ha dovuto abbandonare il sogno della vittoria a causa di una caduta nell'ultimo settore.

