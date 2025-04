Monte Faito la moglie del operatore della funivia Non è stata una fatalità

della funivia del Monte Faito, la moglie chiede a tutti di assumersi le proprie responsabilità Tgcom24.mediaset.it - Monte Faito, la moglie dell'operatore della funivia: "Non è stata una fatalità" Leggi su Tgcom24.mediaset.it In occasione dei funerali di Carmine Parlato, 59 anni, dipendente Eav morto nella tragediadel, lachiede a tutti di assumersi le proprie responsabilità

Tragedia della funivia del Monte Faito, la moglie di Carmine Parlato: «Aiutate mio figlio, ha scoperto dai giornali che il papà è morto» - Elvira Arpino, moglie di Carmine Parlato, l?operatore Eav della funivia del Monte Faito morto nell'incidente di giovedì pomeriggio, 17 aprile 2025, è chiusa nel... 🔗leggo.it

L'incidente del Monte Faito riapre ferite che speravamo rimarginate: ma cosa sta succedendo alle nostre funivie? - L’incidente alla funivia del monte Faito, nel Napoletano, ricorda quello del Mottarone, occorso alla struttura che collegava Stresa con l’omonima montagna a picco sulla sponda piemontese del lago Maggiore. Il 23 maggio di quattro anni fa, nella prima domenica della ripartenza dopo le restrizioni per il Covid, nella caduta della cabina morirono sul colpo 13 persone, tra cui un bimbo di 2 anni e uno di 9. 🔗iodonna.it

Funivia del Monte Faito, i sopravvissuti: «Un balzo improvviso, poi abbiamo cominciato a dondolare». Il maltempo e il cavo spezzato: i motivi del crollo - «C?è stato un balzo improvviso come un vuoto d?aria, poi la funivia si è fermata e ha cominciato a dondolare. Dall?interno della cabina non abbiamo capito cosa... 🔗leggo.it

Monte Faito, la moglie dell'operatore della funivia: "Non è stata una fatalità" - "Carmine, sarò la tua voce. Terminati i momenti del plauso, viene il momento della giustizia. Avete strappato Carmine alla vita. Questa tragedia merita risposta. Avete tolto la vita a chi stava portan ... 🔗msn.com

Moglie operatore funivia Faito, 'non è stata una fatalità' - (ANSA) - CASTELLAMMARE DI STABIA, 26 APR - "Carmine, sarò la tua voce. Terminati i momenti del plauso, viene il momento della giustizia. Avete strappato Carmine alla vita. Questa tragedia merita rispo ... 🔗corrieredellosport.it

Tragedia della Funivia Faito, la moglie di Carmine Parlato ai funerali: “Non è stata una fatalità” - A Castellammare di Stabia oggi i funerali del macchinista Eav Carmine Parlato, tra le quattro vittime della tragedia della Funivia del Faito del 17 aprile ... 🔗fanpage.it