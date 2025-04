Acireale troppi pregiudicati sospesa l’attività di un Chiosco Bar nel cuore della città

sospesa l’attività per motivi di sicurezza pubblicaLa Polizia di Stato ha disposto la chiusura temporanea di un Chiosco-bar situato nel cuore di Acireale, identificato come abituale punto di incontro di soggetti pregiudicati.Il provvedimento, con validità di 7 giorni, è stato firmato dal Questore di Catania, sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).Controlli mirati e rischi per l’ordine pubblicoGli agenti della squadra amministrativa del Commissariato di Acireale hanno notificato la sospensione al gestore del locale, a seguito di numerosi controlli effettuati per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.Durante le attività di verifica, la Polizia ha accertato che il Chiosco era frequentato regolarmente da soggetti con precedenti penali, in particolare legati a reati in materia di stupefacenti o segnalati come consumatori di droghe. Dayitalianews.com - Acireale, troppi pregiudicati, sospesa l’attività di un Chiosco-Bar nel cuore della città Leggi su Dayitalianews.com per motivi di sicurezza pubblicaLa Polizia di Stato ha disposto la chiusura temporanea di un-bar situato neldi, identificato come abituale punto di incontro di soggetti.Il provvedimento, con validità di 7 giorni, è stato firmato dal Questore di Catania, sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).Controlli mirati e rischi per l’ordine pubblicoGli agentisquadra amministrativa del Commissariato dihanno notificato la sospensione al gestore del locale, a seguito di numerosi controlli effettuati per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.Durante le attività di verifica, la Polizia ha accertato che ilera frequentato regolarmente da soggetti con precedenti penali, in particolare legati a reati in materia di stupefacenti o segnalati come consumatori di droghe.

