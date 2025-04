Zelensky ai funerali del Papa senza la mimetica Trump ‘stecca’

Zelensky con un abito nero ai funerali di Papa Francesco, Donald Trump non rispetta il dress code. A San Pietro, il presidente ucraino e quello degli Stati Uniti si incontrano per un colloquio lampo nella Basilica. Poi, prendono posto in piazza per le esequie del Pontefice. Zelensky, per l'occasione, abbandona la tenuta militare.

