Bene Draghi ma cambiamo i processi decisionali dell’Unione Europea

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’Europa siamo noi. Per questo è importante che Bergamonews mantenga una finestra sempre aperta sui temi europei o, meglio, trattati a livello europeo, perché non sono lontani e sicuramente più importanti delle questioni che hanno riguardato per esempio qualche Ministro di casa nostra in tempi recenti., quindi, l’intervista a Gori di qualche giorno fa sul rapporto, allora in dirittura d’arrivo, oggi noto a tutti. Gori condivide, come molti di noi europeisti, le linee tracciate dall’ex Presidente del Consiglio ed ex Presidente della Banca Centralesu quello che c’è da fare: investire in innovazione, decarbonizzazione e sicurezza per essere più produttivi, mantenendo il modello sociale, quindi il welfare, che distingue i paesi europei dal resto del mondo. Notevole è anche il richiamo alla centralità della politica industriale.