Battilana nell’incuria | Strade pericolose

(Di mercoledì 11 settembre 2024) CARRARA ", un paese fuori dal comune". Lo scrivono in un comunicato congiunto l’ex consigliere provinciale Cesare Micheloni e Riccardo Bertoloni, ex consigliere comunale ed ex segretario del circolo Pd Avenza--Fossone a proposito dell’area che circonda l’area interna di viale Galilei. "L’area artigianale diè un’opera pubblica finanziata dal Cipe che da anni attende di essere completata e i lavori si sarebbero dovuti concludere il 31 ottobre del 2011 - proseguono Micheloni e Bertoloni -. Da troppo tempo sembra di essere in un perimetro di guerra, infatti, il degrado e l’abbandono che regna nella zona e in quelle confinanti è oramai insostenibile, e quello che dovrebbe essere un importante polo produttivo si presenta invece come un ‘luogo estremo’ altamente degradato e a rischio igienico sanitario.