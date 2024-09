All’Unipol Arena e su Sky dalle 15 contro il Brasile la prima sfida da campioni in carica Coppa Davis tocca a Berrettini contro il baby-talento Fonseca

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’attesa è finalmente terminata ed ora è nuovamente il momento di rivedere in campo i. Oggi a Bologna l’Italia riabbraccia la, trofeo vinto dieci mesi fa a Malaga, riportando la ben nota ’insalatiera’ a casa dopo 47 anni di attesa. Tre le partite in programmadi Bologna, un appuntamento imperdibile per rifare la storia e ritornare in Andalusia, da numeri uno, per gli atti conclusivi della competizione. Sulla strada degli azzurri ci sarà subito il, qualificatosi grazie alla vittoria sulla Svezia, con le sfide che, sulla carta, si preannunciano alla portata dei nostri, ma comunque avvincenti.