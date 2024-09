Aggressione a Orio lavoratrice presa per i capelli | Interventi sulla sicurezza non più rimandabili

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 11 settembre 2024)al Serio. Nei giorni scorsi, proprio mentre si stava tenendo un incontro tra organizzazioni sindacali e Sacbo sui casi di aggressioni nei confronti delle lavoratrici dello scalo dial Serio, un nuovo caso di violenza nei confronti di una addetta si è consumato all’interno dell’aeroporto. Una viaggiatrice ha afferrato per ilae le ha provocato lesioni giudicate guaribili in almeno 8 giorni. L’ennesimo caso di una lunga scia di eventi che da qualche mese caratterizza l’aeroporto bergamasco, letteralmente preso d’assalto per le vacanze estive e non sempre con numero di addetti adeguato alle necessità, né con personale di sorveglianza etale da poter salvaguardare tutte le addette e gli addetti alla gestione dei passeggeri. Fit Cisl aveva chiesto l’incontro con Sacbo proprio per affrontare questi temi.