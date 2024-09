AdSP concorso internazionale d’idee per il waterfront urbano a Palermo | montepremi di 165mila euro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Pubblicato il Bando deldi idee, lanciato dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale e dal Comune di, per la progettazione complessiva di una porzione del. Il progetto dovrà contribuire a una migliore integrazione tra funzioni portuali e urbane. L’area d’intervento è stata suddivisa in quattro ambiti di progetto: Molo sud (nautica da diporto e club nautici); Foro Umberto I (paesaggioconnesso al mare); Sant’Erasmo (il porto come dispositivo per la fruizione sportiva dell’acqua); Parco della foce (la natura come componente progettuale per il paesaggio costiero e fluviale).