A Roma | le foto più belle dal red carpet

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Emozione a: una festa sul redper “Emily in Paris” La scena fuori dal Modern Cinema diè piena di eccitazione. I fan si sono radunati dietro le transenne, aspettando da ore di intravedere le loro star preferite. Il redè steso e l’atmosfera è elettrica, piena di colori vivaci, sagome dei personaggi dei cartoni animati, un grazioso carretto dei gelati e tanto rosa: tutto ciò che rende Emily in Paris la sensazione globale che è oggi. Una prima speciale: “Emily in Paris” Stagione 4 La serie di successo di Netflix, che ha conquistato il pubblico in tutto il mondo, torna con gli attesissimi episodi della Stagione 4 il 12 settembre. Per celebrare l’uscita, l’intero cast è volato aper una prima speciale, poiché gli ultimi due episodi della stagione sono ambientati in questa città iconica.