Zelensky | gratitudine a tutti i paesi che ci hanno sostenuto

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 10 settembre 2024) Volodymyrha ribadito “” a “che cicon pacchetti di aiuti rilevanti”. “Ogni giorno – ha scritto su X – lavoriamo per prendere decisioni più forti a supporto della nostra difesa, in particolare decisioni rilevanti sulle capacità a lungo raggio. Questo è stato un argomento chiave nella mia discussione con i nostri partner durante l’incontro di Ramstein”. Aggiornamento ore 9.05 “In una sola settimana – ha poi voluto sottolineare – la Russia ha utilizzato contro il nostro popolo oltre 800 bombe aeree teleguidate, circa 300 droni Shahed e più di 60 missili di vario tipo. Il terrore può essere fermato in modo affidabile solo in un modo: colpendo gli aeroporti militari russi, le loro basi e la logistica del terrore russo. Dobbiamo riuscirci”. Aggiornamento ore 12.