X Factor compie 18 anni e si rinnova | Cerchiamo l’unicità

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) (Adnkronos) – Nuovi giudici, un’istituzione della musica italiana come conduttrice e una finale in esterna. X18e torna dal 12 settembre prossimo, su Sky e in streaming su Now, con un’edizione piena di sorprese. Saranno 13 le puntate che step dopo step incoroneranno il vincitore, durante la finalissima, che per la prima volta nella storia internazionale del format si svolgerà in esterna, in Piazza del Plebiscito, a Napoli, il 5 dicembre. Al tavolo dei giudici dello show targato Sky Original e prodotto da Fremantle, un cast inedito con Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia e un ritorno, quello del veterano Manuel Agnelli, che indossa nuovamente i pdi giudice arricchito da un’esperienza di cinque edizioni alle spalle.