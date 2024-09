Wta Guadalajara 2024 | programma orari e ordine di gioco martedì 10 settembre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) Il, glie l’didi10per quanto riguarda il Wta 500 di. C’è l’esordio delle due italiane in gara: Martina Trevisan ha un compito difficile contro la statunitense Dolehide, giocatrice in crescita e tra le teste di serie del tabellone; Lucrezia Stefanini, dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, va alla ricerca di un successo prezioso contro la wild card di casa Sanchez. AKRON STADIUM Ore 21:00 – Maria vs Krueger a seguire – (8) Dolehide vs Trevisan a seguire – Eala vs (6) Bouzkova a seguire – Bektas vs (5) Frech GRANDSTAND Ore 21:00 – Birrell vs Shibahara a seguire – Sanchez vs Stefanini a seguire – Stakusic vs Schmiedlova Wtadi10SportFace.