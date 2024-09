Vede ladro in azione consigliere salva un anziano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) A raccontare l’accaduto è stata una saronnese che ha voluto condividere l’episodio a cui ha assistito nel cuore di Saronno mentre rientrava da alcune commissioni. Non ha reso noto il nome delcomunale protagonista della vicenda ma nel giro di poche ore la vicenda è diventata di dominio pubblico e con lei anche l’identità del capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone che stava andando a bere un caffè con un conoscente quando ha, con un ottimo spirito d’osserve rapidità d’intervento, sventato un borseggio. Ma partiamo dai fatti. E’ successo venerdì pomeriggio in via Cavour la lunga arteria nel cuore della zona traffico limitato che porta da piazza Avis a via San Cristoforo.