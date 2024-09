US Open 2024 Toni Nadal | Sinner ingiocabile per tutti o quasi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) “Jannik è diventato un giocatore sostanzialmenteper la stragrande maggioranza dei suoi avversari. I suoi colpi arrivano a una velocità molto elevata ed è in grado di produrli commettendo pochissimi errori non forzati. Superarlo da fondo campo è un’impresaimpossibile, motivo per cui non mi è sembrata una grande strategia quella attuata da Fritz in finale”., zio e ex coch storico di Rafa, nella sua consueta rubrica su El Pais, analizza la finale vinta daagli USsullo statunitense Fritz. Lo spagnolo poi torna sulla vicenda doping: “Nella settimana precedente al torneo ci chiedevamo come le polemiche avrebbero potuto influenzare, ma l’italiano ha dimostrato ancora una volta di non solo di essere uno dei migliori sul circuito a livello tecnico ma è in grado di gestire situazioni complicate.