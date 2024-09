Un fantasma aleggia sulle economie occidentali | la recessione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) L’economia globale, Occidente in testa, non sta attraversando un periodo positivo, malgrado la narrativa ottimistica di media compiacenti. È un obbligo intellettuale leggere tra le righe e riconsiderare fonti seminascoste, per Hegel era la “preghiera del mattino dell’uomo moderno”, oggi è altro ma il principio è lo stesso. Si scopre così che un: la. È a proprio rischio e pericolo, non metterla in conto. Negli Stati Uniti, la Federal Reserve di Dallas ha pubblicato uno studio che racconta di segnali economici all’apparenza marginali eppure significativi. Ad esempio, l’aumento delle vendite di salsicce. Rappresentano un sostituto più economico per le proteine di qualità superiore, cioè le famiglie americane meno abbienti riducono le spese alimentari, non potendo comprare carne.